Фото: СБУ

Контрразведка СБУ нейтрализовала еще одну агентурную сеть ФСБ на территории Донецкой и Днепропетровской областей

Об этом передает RegioNews со ссылкой на СБУ.

Злоумышленники собирали информацию об украинских воинских частях и укреплениях, чтобы россияне могли наносить удары авиацией и дальнобойной артиллерией. В результате спецоперации задержали четырех агентов. Двое из них действовали в паре, а другие – врозь, но все они имели одного общего куратора из РФ.

В Днепре два агента – сотрудники местной продбазы – тайно фотографировали накладные с адресами воинских частей и присылали их куратору из России.

Еще два агента действовали на Донетчине. Сотрудник почты под видом служебных поездок собирал данные об оборонных укреплениях вблизи передовой. Другой агент снимал на видео движение эшелонов с техникой и боеприпасами.

По данным следствия, агенты из Днепра вышли на россиян через телеграм-каналы в поисках "легкого заработка". Других злоумышленников ФСБ завербовала через родственников на оккупированных территориях.

Сотрудники СБУ разоблачили российскую агентуру, задокументировали ее преступления и задержали каждого фигуранта.

Задержанным объявили подозрение по ч. 2 ст. 111 УК Украины (госизмена, совершенная в условиях военного положения).

Злоумышленники находятся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, СБУ задержала в Запорожье супругов-агентов РФ, которые готовили теракт против военных. Фигуранты должны были заложить самодельное взрывное устройство у места дислокации военных или на маршрутах их передвижения.