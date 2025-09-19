11:06  19 вересня
ДТП на Кільцевій у Києві: відбійник наскрізь проштрикнув авто, загинув чоловік
10:22  19 вересня
"Поховав" матір заради грошей: у Києві шахраю повідомили про підозру
08:28  19 вересня
На Буковині на кордоні з Румунією зупинили мікроавтобус із 350 кг рідкісних металів
19 вересня 2025, 10:41

Збирали дані про оборону на Донеччині та Дніпропетровщині: СБУ викрила агентурну мережу ФСБ

19 вересня 2025, 10:41
Фото: СБУ
Читайте также
Контррозвідка СБУ нейтралізувала ще одну агентурну мережу ФСБ на території Донецької та Дніпропетровської областей

Про це передає RegioNews із посиланням на СБУ.

Зловмисники збирали інформацію про українські військові частини та укріплення, щоб росіяни могли завдавати ударів авіацією й далекобійною артилерією. У результаті спецоперації затримали чотирьох агентів. Двоє з них діяли в парі, а інші – порізно, але всі вони мали одного спільного куратора з РФ.

У Дніпрі двоє агентів – співробітники місцевої продбази – таємно фотографували накладні з адресами військових частин і надсилали їх куратору з Росії.

Ще двоє агентів діяли на Донеччині. Працівник пошти під виглядом службових поїздок збирав дані про оборонні укріплення поблизу передової. Інший агент знімав на відео рух ешелонів із технікою та боєприпасами.

За даними слідства, агенти з Дніпра вийшли на росіян через телеграм-канали в пошуках "легкого заробітку". Інших зловмисників ФСБ завербувала через родичів на окупованих територіях.

Співробітники СБУ викрили російську агентуру, задокументували її злочини і затримали кожного фігуранта.

Затриманим оголосили підозру за ч. 2 ст. 111 КК України (держзрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисники перебувають під вартою без права внесення застави. Їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ затримала у Запоріжжі подружжя агентів РФ, яке готувало теракт проти військових. Фігуранти мали закласти саморобний вибуховий пристрій біля місця дислокації військових або на маршрутах їхнього пересування.

Дніпропетровська область Донецька область СБУ агент рф затримання війна
