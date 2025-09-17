Фото: Нацполіція

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався 14 вересня у Марганці. Там 20-річний хлопець на вулиці під час конфлікту сильно побив 40-річного чоловіка в одному з місцевих парків. Чоловіка знайшли з травмами, і госпіталізували до лікарні.

Відомо, що хлопець завдав потерпілому понад п’ятдесят ударів руками та ногами по всьому тілу. За це йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, на Полтавщині чоловік забив знайомого до смерті. Правоохоронці вже оголосили про підозру 22-річному місцевому жителю та обрали йому запобіжний захід. Тепер йому загрожує від семи до десяти років позбавлення волі.