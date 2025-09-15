Фото: ОВА

В течение дня 15 сентября русские войска атаковали Днепропетровскую область. В результате ударов врага местные жители получили ранения

Об этом сообщает глава ОВА, передает RegioNews.

По словам Сергея Лысака, в течение дня россияне атаковали дронами и артиллерией Никополь, Покровскую, Марганецкую, Мировскую общины. Пострадали 65-летняя женщина и 33-летний мужчина.

Также повреждены инфраструктура, многоэтажка и частный дом, хозяйственная постройка, три магазина, авто, линия электропередач.

По Межевской общине Синельниковского района агрессор попал беспилотником. Там поврежден авто. Российский беспилотник также попал по Грушевской общине Криворожья. В результате там загорелась сухая трава, а также поврежден водопровод.

Напомним, ранее российские оккупанты нанесли 440 ударов по 16 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеских атак на Пологовский район погиб один человек.