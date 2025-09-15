Фото: ОВА

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня росіяни атакували дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Постраждали 65-річна жінка та 33-річний чоловік.

Також пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватний будинок, господарська споруда, три магазини, авто, лінія електропередач.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Там пошкоджене авто. Російський безпілотник також влучив по Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Внаслідок цього там загорілась суха трава, а також пошкоджено водогін.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район загинула одна людина.