15:59  15 вересня
Студентів-першокурсників, які протягом 10 днів не відвідували заняття, передаватимуть ТЦК
15:47  15 вересня
У Києві Lexus перекинувся на дах після зіткнення з учбовим авто: є постраждалий
12:59  15 вересня
Скандал із Темляком: Українська кіноакадемія планує механізм відкликання премій
15 вересня 2025, 19:17

Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: є поранені

15 вересня 2025, 19:17
Читайте также на русском языке
Фото: ОВА
Протягом дня 15 вересня російські війська атакували Дніпропетровську область. Внаслідок ударів ворога місцеві жителі отримали поранення

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, протягом дня росіяни атакували дронами та артилерією Нікополь, Покровську, Марганецьку, Мирівську громади. Постраждали 65-річна жінка та 33-річний чоловік.

Також пошкоджені інфраструктура, багатоповерхівка і приватний будинок, господарська споруда, три магазини, авто, лінія електропередач.

По Межівській громаді Синельниківського району агресор влучив безпілотником. Там пошкоджене авто. Російський безпілотник також влучив по Грушівській громаді, що на Криворіжжі. Внаслідок цього там загорілась суха трава, а також пошкоджено водогін.

Нагадаємо, раніше російські окупанти завдали 440 ударів по 16 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак на Пологівський район загинула одна людина.

обстріли окупанти Дніпропетровська область
15 вересня 2025
Різанина в Шаргороді: хто винний у страшному вбивстві двох школярів
Українці уже "розібралися" у страшному злочині й призначили винних, кожен свого, ігноруючи факти і навіть здоровий глузд
12 вересня 2025
"Полтавські фортифікації" від Проніна. Хто і як в Україні наживається на війні
Полтавську обласну військову владу, нинішню і колишню, звинуватили у багатомільйонних оборудках під час будівництва оборонних споруд
11 вересня 2025
Безкоштовне житло та виплати: як у регіонах намагаються створювати краще майбутнє для дітей
З початком повномасштабної війни рівень бідності в Україні зріс удвічі. Про це свідчать дані Світового банку. Одними з тих, хто сьогодні відноситься до найбільш вразливих категорій населення – є сім'ї...
10 вересня 2025
НАБУ проти Молчанової: чим відома столична забудовниця і причому тут Іванющенко та Столар
Київська бізнесвумен вляпалася в скандал з Юрою Єнакієвським
