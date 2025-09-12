Фото: ОВА

В ніч на 12 вересня російські військові обстріляли Нікопольщину та Синельниківський район

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Ворог атакував Нікопольський район, обстрілявши сам Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади. Використовували "Гради", артилерію та дрони.

В одному з населених пунктів зайнялася господарська споруда, пожежу ліквідували. На щастя, постраждалих немає.

Крім того, ворожий дрон атакував Межівську громаду Синельниківського району, де також сталася пожежа.

Очільник ОВА розповів, що через вечірню атаку у Марганці постраждав 21-річний хлопець, він звернувся за допомогою до лікарів. Загалом за вчорашній день у районі – троє поранених.

Нагадаємо, вранці 12 вересня російські ударні безпілотники вдарили по промисловій зоні на околиці Сум. Виникла пожежа, пошкоджені нежитлові будівлі та транспорт.