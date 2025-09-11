Фото: facebook.com/proliskamission

Список населенных пунктов в Синельниковском районе, где действует обязательная эвакуация детей, расширили. Речь идет о населенных пунктах, которые относятся к зоне повышенной безопасности

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Теперь под принудительную эвакуацию подпадают населенные пункты Вербовое, Вишневое, Герасимовка, Даниловка, Диброва, Согласие, Егоровка, Коломыйцы, Нечаевка, Алексеевка, Остаповское, Приволье, Песчаное, Радостное, Тихое и Христофоров.

В Синельниковском районе отметили, что эти меры вынуждены и направлены на сохранение жизни несовершеннолетних.

При этом идет и добровольная эвакуация. В частности, в селениях Орлы, Кривобокова, Киричкова, Маяк, Малиновка и Мечетное. При этом принудительная эвакуация детей применяется только в тех случаях, когда пребывание на территории становится невозможным с точки зрения защиты жизни.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области в 9 населенных пунктах, где объявлена обязательная эвакуация, остаются еще 280 детей. В настоящее время продолжается эвакуация с их семьями или лицами, представляющими их интересы.