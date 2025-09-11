19:59  11 вересня
На Сумщині загинув відомий український актор
У Києві поліція розслідує вбивство жінки та її неповнолітньої доньки
Завтра в Україні похолодає до +16 градусів
11 вересня 2025, 20:15

Примусова евакуація дітей на Дніпропетровщині: до переліку додали ще 16 селищ

11 вересня 2025, 20:15
Фото: facebook.com/proliskamission
Список населених пунктів у Синельниківському районі, де діє обов'язкова евакуація дітей, розширили. Йдеться про населені пункти, які відносяться до зони підвищеної безпеки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Тепер під примусову евакуацію підпадають населені пункти Вербове, Вишневе, Герасимівка, Данилівка, Діброва, Згода, Єгорівка, Коломийці, Нечаївка, Олексіївка, Остапівське, Привілля, Піщане, Радісне, Тихе та Христофорів.

У Синельниківському районі зазначили, що ці заходи вимушені та спрямовані на збереження життя неповнолітніх.

При цьому триває й добровільна евакуація. Зокрема, у селищах Орли, Кривобокова, Киричкова, Маяк, Малинівка та Мечетне. При цьому примусова евакуація дітей застосовується лише у випадках, коли перебування на території стає неможливим із погляду захисту життя.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Донецькій області в 9 населених пунктах, де оголошена обов'язкова евакуація, залишаються ще 280 дітей. Наразі продовжується евакуація з їхніми родинами або особами, які представляють їхні інтереси.

