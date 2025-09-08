Фото: поліція

У Криворізькому районі вибухотехніки знищили бойову частину безпілотника, яку виявили 7 вересня в полі соняшника

Про це передає RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Боєприпас становив загрозу для місцевих жителів та сільгосптехніки. Через пошкодження підривача транспортувати небезпечний предмет було неможливо, тож його підірвали на місці.

Поліція закликає громадян: у разі виявлення підозрілих предметів чи уламків слід негайно повідомляти на "102" та в жодному разі не торкатися їх.

Нагадаємо, раніше у полі в Білоцерківському районі Київської області виявили уламки російської крилатої ракети типу Х-101. Сапери вилучили та знешкодили її бойову частину.