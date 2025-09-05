В Кривом Роге мужчина выпал из окна и не выжил
В Кривом Роге пожилой мужчина выпал из окна девятого этажа многоэтажки. К сожалению, он погиб
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Известно, что мужчине было 64 года. В момент трагедии в квартире находилась его жена. По словам местных жителей, семья была очень хозяйственной, а сам погибший был спокоен, хотя и любил иногда выпить.
Правоохранители будут выяснять обставить трагедии и то, был ли это несчастный случай, или самоубийство.
Жителей Днепропетровщины призывают следить за психическим состоянием близких. Если что-то беспокоит, то следует обращаться к специалистам на круглосуточную горячую линию поддержки 7333.
Напомним, ранее на Полтавщине пожилая женщина выпала из окна. От полученных травм она скончалась на месте.
