Иллюстративное фото

В Кривом Роге пожилой мужчина выпал из окна девятого этажа многоэтажки. К сожалению, он погиб

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что мужчине было 64 года. В момент трагедии в квартире находилась его жена. По словам местных жителей, семья была очень хозяйственной, а сам погибший был спокоен, хотя и любил иногда выпить.

Правоохранители будут выяснять обставить трагедии и то, был ли это несчастный случай, или самоубийство.

Жителей Днепропетровщины призывают следить за психическим состоянием близких. Если что-то беспокоит, то следует обращаться к специалистам на круглосуточную горячую линию поддержки 7333.

Напомним, ранее на Полтавщине пожилая женщина выпала из окна. От полученных травм она скончалась на месте.