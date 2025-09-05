16:29  05 сентября
В Днепре масштабный пожар: огонь виден из разных частей города
15:51  05 сентября
На выходных в Украине будет по-летнему тепло
10:43  05 сентября
На Ровенщине мужчина вызвал полицию из-за "украденных" наркотиков
05 сентября 2025, 16:35

В Кривом Роге мужчина выпал из окна и не выжил

05 сентября 2025, 16:35
Иллюстративное фото
В Кривом Роге пожилой мужчина выпал из окна девятого этажа многоэтажки. К сожалению, он погиб

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Известно, что мужчине было 64 года. В момент трагедии в квартире находилась его жена. По словам местных жителей, семья была очень хозяйственной, а сам погибший был спокоен, хотя и любил иногда выпить.

Правоохранители будут выяснять обставить трагедии и то, был ли это несчастный случай, или самоубийство.

Жителей Днепропетровщины призывают следить за психическим состоянием близких. Если что-то беспокоит, то следует обращаться к специалистам на круглосуточную горячую линию поддержки 7333.

Напомним, ранее на Полтавщине пожилая женщина выпала из окна. От полученных травм она скончалась на месте.

трагедия падение Днепропетровская область
