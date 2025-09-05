Ілюстративне фото

У Кривому Розі літній чоловік випав з вікна дев'ятого поверху багатоповерхівки. На жаль, він загинув

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Відомо, що чоловіку було 64 роки. На момент трагедії у квартирі знаходилась його дружина. За словами місцевих жителів, родина була дуже хазяйновитою, а сам загиблий був спокійним, хоч і любив інколи випити.

Правоохоронці будуть з'ясовувати обставити трагедії та те, чи це був нещасний випадок, або самогубство.

Жителів Дніпропетровщини закликають стежити за психічним станом близьких. Якщо щось турбує, то варто звертатися до фахівців на цілодобову гарячу лінію підтримки 7333.

