Викрав 100 тисяч з АЗС: у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка

У Кривому Розі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який викрав 100 тисяч гривень із службового кабінету автозаправної станції

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що злочин стався 3 вересня близько 07:50 у Саксаганському районі. Зловмисник скористався відсутністю персоналу, проник до приміщення та викрав гроші.

Підозрюваного затримано. Йому повідомили про підозру.

За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

