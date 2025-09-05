Викрав 100 тисяч з АЗС: у Кривому Розі затримали 25-річного чоловіка
У Кривому Розі поліцейські затримали 25-річного чоловіка, який викрав 100 тисяч гривень із службового кабінету автозаправної станції
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
Зазначається, що злочин стався 3 вересня близько 07:50 у Саксаганському районі. Зловмисник скористався відсутністю персоналу, проник до приміщення та викрав гроші.
Підозрюваного затримано. Йому повідомили про підозру.
За скоєне йому загрожує до 8 років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Харкові викрили таксиста та його спільника. Вони викрали гроші та речі українського військового. Зловмисникам повідомили про підозру. Їм загрожує до 8 років позбавлення волі.
На Дніпропетровщині судитимуть жителя Київщини за торгівлю зброєюВсі новини »
05 вересня 2025, 09:50На виїзді з України викрили водія авто, який заховав 30 тисяч доларів у шкарпетках
04 вересня 2025, 15:21Пограбував військового на візку: у Києві затримали зловмисника
04 вересня 2025, 11:44
05 вересня 2025
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Українцям з різних регіонів треба врешті навчитися чути і розуміти одне одного
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
На вихідних в Україні буде по-літньому тепло
05 вересня 2025, 15:51У Варшаві троє чоловіків жорстоко побили українців: у чому причина
05 вересня 2025, 15:35На Тернопільщині викрили групу шахраїв, які виманили у людей майже 6 млн грн
05 вересня 2025, 15:27Зеленський про війська партнерів в Україні: мова йде про тисячі
05 вересня 2025, 14:42У Дніпрі посадовці вишу вимагали хабар за вступ на магістратуру
05 вересня 2025, 14:30Гендиректор "Укрпошти" різко відповів хейтерам і відмовився вибачатися – деталі скандалу
05 вересня 2025, 14:22Дніпро під обстрілом: міська влада розповіла про наслідки
05 вересня 2025, 13:59Брати Борисенки зізнались, які жорсткі контракти були на Фабриці зірок: майже нічого не заробляли
05 вересня 2025, 13:55Обіцяла допомогу і крала гроші: в столиці будуть судити псевдоадвокатку
05 вересня 2025, 13:50
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Схід і Захід не разом? Що продемонстрував скандал "Ворожбит проти УКУ"
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія