За сутки ВСУ ликвидировали 840 окупантов и уничтожили 43 артсистемы
За прошедшие сутки Силы обороны Украины уничтожили 840 российских захватчиков, 261 БПЛА и 43 артсистем
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Общие боевые потери захватчиков с 24.02.22 по 01.09.25 ориентировочно составили:
Напомним, бойцы специального подразделения ГУР "Призраки" уничтожили в Крыму несколько стратегически важных объектов россиян. Среди них радиолокационная станция "Утес-Т", радиотелескоп РТ-70, комплекс "ГЛОНАСС" в куполе, боевая радиолокационная станция МР-10М1 "Мыс" М1 и РЛС 96Л6-АП из состава ЗРК С-400.
ВСУ откинули россиян в Донецкой областиВсе новости »
03 сентября 2025, 15:55ВМС уничтожили скоростной катер, пытавшийся доставить россиян на Тендровскую косу
03 сентября 2025, 11:43
01 сентября 2025
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
К сожалению, убийство Андрея Парубия вряд ли станет последним, но далеко не всем народным депутатам грозит опасность
27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
Любовная афера в Тернополе: мужчина обманул иностранку на 37 тысяч евро
04 сентября 2025, 08:13Подозреваемый в убийстве Парубия планировал получить деньги от спецслужб РФ и сбежать – нардеп
04 сентября 2025, 07:48Удар по Молодежному в Херсонской области: погиб мужчина
04 сентября 2025, 07:28Спасатели показали фото с места пожара в Одессе после удара БПЛА
04 сентября 2025, 07:21Ударные дроны атаковали Одессу: в городе раздавались взрывы
04 сентября 2025, 06:55Певица Злата Огневич призналась, на чем заработала первые деньги
04 сентября 2025, 03:25Цены начнут расти: что будет со стоимостью капусты в Украине
04 сентября 2025, 02:55Певица Анна Тринчер призналась, какие мужчины могут ее возбуждать.
04 сентября 2025, 02:25В Днепре мужчина выбросил баллончик и произошел взрыв
04 сентября 2025, 01:55
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Почему убили именно бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Все блоги »