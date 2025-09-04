На Дніпропетровщині збито два ворожі дрони, є постраждалий

Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Під час повітряної атаки над Дніпропетровською областю Сили протиповітряної оборони збили два ворожі безпілотники

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

За його словами, влучання зафіксовано у Покровській громаді Синельниківського району. Там постраждав 29-річний чоловік, який наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.

На Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та скинув боєприпас із безпілотника. Під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.

Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто зазнало атаки з боку ворожих ударних безпілотників, що наблизилися з акваторії Чорного моря. У результаті загорілися склади, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.