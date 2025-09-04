На Дніпропетровщині збито два ворожі дрони, є постраждалий
Під час повітряної атаки над Дніпропетровською областю Сили протиповітряної оборони збили два ворожі безпілотники
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
За його словами, влучання зафіксовано у Покровській громаді Синельниківського району. Там постраждав 29-річний чоловік, який наразі перебуває на амбулаторному лікуванні. Внаслідок обстрілу зруйновано приватний будинок.
На Нікопольщині агресор застосував FPV-дрони та скинув боєприпас із безпілотника. Під ударом опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька та Мирівська громади. Люди не постраждали.
Нагадаємо, у ніч на 4 вересня в Одесі під час повітряної тривоги пролунали вибухи. Місто зазнало атаки з боку ворожих ударних безпілотників, що наблизилися з акваторії Чорного моря. У результаті загорілися склади, рятувальники оперативно ліквідували пожежу.