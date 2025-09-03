На Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка
3 вересня російські військові завдали удару по Нікополю. Внаслідок атаки загинув місцевий житель
Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.
За словами Сергія Лисака, внаслідок обстрілу в Нікополі загинув чоловік. Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким.
Відомо, що також внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та гараж.
Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків ДТЕК, коли ті проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту. Відомо, що транспортний засіб повністю згорів разом з обладнанням.
