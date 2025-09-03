15:14  03 вересня
У Пекіні мікрофон випадково зафіксував розмову Сі та Путіна про безсмертя
15:01  03 вересня
У Києві зупинили банду, що постачала наркотики до столичного СІЗО
13:59  03 вересня
Завтра в Україні очікується до +32, але подекуди пройдуть грози
03 вересня 2025, 16:45

На Дніпропетровщині росіяни вбили чоловіка

03 вересня 2025, 16:45
Фото: ОВА
3 вересня російські військові завдали удару по Нікополю. Внаслідок атаки загинув місцевий житель

Про це повідомляє голова ОВА, передає RegioNews.

За словами Сергія Лисака, внаслідок обстрілу в Нікополі загинув чоловік. Очільник ОВА висловив співчуття рідним та близьким.

Відомо, що також внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки та гараж.

Нагадаємо, раніше на Дніпропетровщині росіяни атакували енергетиків ДТЕК, коли ті проводили аварійні роботи поблизу лінії фронту. Відомо, що транспортний засіб повністю згорів разом з обладнанням.

обстріли окупанти Дніпропетровська область
Росіяни запустили по Львову близько 15 дронів: зруйнований склад
03 вересня 2025, 08:58
Вночі Прикарпаття зазнало масованої комбінованої атаки: пошкоджений інфраструктурний об’єкт
03 вересня 2025, 07:54
Росіяни масовано атакували Київщину дронами: що відомо про наслідки
03 вересня 2025, 07:29
01 вересня 2025
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
На жаль, убивство Андрія Парубія навряд чи стане останнім, але далеко не усім народним депутатам загрожує небезпека
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
Українцям придумали новий штраф
03 вересня 2025, 16:45
Двічі обікрав знайомого: на Дніпропетровщині обікрав будинок на понад 10 тис. грн
03 вересня 2025, 16:37
У Тернополі робітник викрав електроінструменти і здав їх у ломбард
03 вересня 2025, 16:29
На Вінниччині громаді повернули 967 га водосховищ та понад мільйон гривень від їх використання
03 вересня 2025, 16:14
Хотів "попити води", а вчинив розбій: у Харкові чоловік пограбував 82-річну жінку
03 вересня 2025, 16:11
ЗСУ відкинули росіян на Донеччині
03 вересня 2025, 15:55
На Хмельниччині та Черкащині звільнили прокурорів з фейковою інвалідністю
03 вересня 2025, 15:50
У Києві затримали адвокатку та її спільників, які виготовляли чоловікам фіктивні діагнози
03 вересня 2025, 15:44
В Одесі відновили рух на найдовшому трамвайному маршруті України
03 вересня 2025, 15:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому убили саме колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Вадим Денисенко
Остап Дроздов
Геннадій Друзенко
