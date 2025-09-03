11:57  03 вересня
03 вересня 2025, 11:36

Діти загинули, мати в лікарні: деталі трагедії у Кривому Розі

03 вересня 2025, 11:36
Фото: Відомо
У Кривому Розі розпочато кримінальне провадження за фактом загибелі двох малолітніх дітей внаслідок пожежі у квартирі, що сталася в Металургійному районі міста

Про це повідомляє "Відомо" з посиланням на місцеві пабліки, передає RegioNews.

За попередніми даними, сусіди помітили дим із квартири та викликали рятувальників. Пожежники винесли з помешкання трьох дітей.

Двох дівчаток – віком 2 та 5 років – лікарі намагалися реанімувати, однак врятувати їх не вдалося. Ще одну дитину разом із 39-річною матір'ю було доставлено до лікарні.

Слідство кваліфікувало подію за кількома статтями Кримінального кодексу України – щодо злісного невиконання обов'язків з догляду за дітьми та порушення правил пожежної безпеки.

За словами мешканців будинку, родина, в якій сталася трагедія, була багатодітною та перебувала у складних життєвих умовах. Люди стверджують, що неодноразово зверталися до соціальних служб з повідомленнями про неналежні умови проживання дітей. Однак, за їхніми словами, відповідної реакції з боку органів соцзахисту не було.

У рамках слідства правоохоронці перевіряють також можливу бездіяльність посадових осіб, які мали контролювати ситуацію в неблагополучній родині.

Нагадаємо, у Кривому Розі 2 вересня вдень сталася пожежа в п'ятиповерховому житловому будинку на вулиці Ігоря Новицького, Металургійний район. Загоряння виникло на першому поверсі в квартирі площею близько 35 кв.м. Двоє дітей загинули.

Раніше повдомлялося, що до прибуття рятувальників медики госпіталізували матір, 1986 року народження, та трьох дітей.

