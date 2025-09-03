На Дніпропетровщині вночі збили 12 ворожих безпілотників, – ОВА
Вночі 3 вересня сили ППО знищили над Дніпропетровською областю 12 російських безпілотників
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
У Самарівському районі внаслідок атаки виникла пожежа.
По Нікопольському району ворог бив FPV-дронами та артилерією – під удар потрапили сам Нікополь та Червоногригорівська громада. Пошкоджені п’ятиповерховий будинок та нежитлова споруда.
На щастя, загиблих і постраждалих немає.
Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів. У Знам'янці пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.
У ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.
На Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів.