Фото: ОВА

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Самарівському районі внаслідок атаки виникла пожежа.

По Нікопольському району ворог бив FPV-дронами та артилерією – під удар потрапили сам Нікополь та Червоногригорівська громада. Пошкоджені п’ятиповерховий будинок та нежитлова споруда.

На щастя, загиблих і постраждалих немає.

Нагадаємо, на Кіровоградщині через російський обстріл пошкоджена залізнична інфраструктура. Затримується низка поїздів. У Знам'янці пошкоджені десятки будинків, п'ятеро поранених.

У ніч на 3 вересня росіяни здійснили комбіновану атаку по Івано-Франківській області. Пошкоджений інфраструктурний об’єкт, виникла пожежа.

На Чернігівщині через нічну атаку без світла залишилися понад 30 тисяч абонентів.