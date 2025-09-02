Фото: Національна поліція України

Поліція розшукує трирічного хлопчика, який зник після того, як вибіг із дому та не повернувся

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Дніпрі правоохоронці організували пошуки трирічного Сергія Семенка, який зник 2 вересня у Чечелівському районі. За попередніми даними, дитина вибігла з дому та відтоді її місцеперебування залишається невідомим.

Правоохоронці просять допомоги у містян

Поліція оприлюднила прикмети хлопчика. Він має худорляву статуру та може не реагувати на своє ім’я, що ускладнює пошуки. До розшуку залучені наряди поліції та кінологи, також перевіряються прилеглі двори, парки та інші громадські місця.

Правоохоронці закликають мешканців міста долучитися до пошуків і повідомляти будь-яку інформацію, яка може допомогти у встановленні місця перебування дитини. Зв’язатися з поліцією можна за номером "102" або безпосередньо за телефоном: 096-884-83-94.

Наразі пошукові заходи тривають, правоохоронці наголошують на важливості оперативної реакції, адже у випадках зникнення дітей вирішальними є перші години.

Оновлено

Завершені пошуки трирічного Сергія Семенка. Дитину розшукали, з хлопцем все добре.