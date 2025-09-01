17:06  01 вересня
У Дії з’явився штучний інтелект
15:27  01 вересня
На Дніпропетровщині чоловік убив знайомого - скинув тіло у криницю, а авто спалив
13:34  01 вересня
На Житомирщині викрили групу, яка вимагала гроші у TikTok-блогерів
01 вересня 2025, 18:25

У Дніпрі авто збило дитину

01 вересня 2025, 18:25
Ілюстративне фото
Аварія сталась в понеділок, 1 вересня, на вулиці Великій Діївській. У соцмережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає ReioNews.

У місцевих Telegram-каналах місцеві жителі повідомили про аварію на вулиці Великій Діївській. Там водій збив дитину. На відео, яке опублікували в соцмережах, можна побачити, що хлопчик лежить на узбіччі. Місцеві жителі надавали йому першу допомогу.

Відомо, що дитину з місця аварії забрали медики "швидкої допомоги". Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.

07 серпня 2025
