Ілюстративне фото

Аварія сталась в понеділок, 1 вересня, на вулиці Великій Діївській. У соцмережах публікують кадри з місця подій

Про це повідомляє "Відомо", передає ReioNews.

У місцевих Telegram-каналах місцеві жителі повідомили про аварію на вулиці Великій Діївській. Там водій збив дитину. На відео, яке опублікували в соцмережах, можна побачити, що хлопчик лежить на узбіччі. Місцеві жителі надавали йому першу допомогу.

Відомо, що дитину з місця аварії забрали медики "швидкої допомоги". Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.

Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.