У Дніпрі авто збило дитину
Аварія сталась в понеділок, 1 вересня, на вулиці Великій Діївській. У соцмережах публікують кадри з місця подій
Про це повідомляє "Відомо", передає ReioNews.
У місцевих Telegram-каналах місцеві жителі повідомили про аварію на вулиці Великій Діївській. Там водій збив дитину. На відео, яке опублікували в соцмережах, можна побачити, що хлопчик лежить на узбіччі. Місцеві жителі надавали йому першу допомогу.
Відомо, що дитину з місця аварії забрали медики "швидкої допомоги". Правоохоронці встановлюють деталі інциденту.
Нагадаємо, раніше у Києві сталась смертельна ДТП. Жінка за кермом авто не надала перевагу в русі, через що зіткнулась з велосипедистом. На жаль, 76-річний чоловік помер.
Смертельна ДТП на Львівщині: загинули троє, серед них – дитинаВсі новини »
01 вересня 2025, 12:53На Одещині мер Рені потрапив у ДТП: загинула мати, п'ятирічний син у лікарні
31 серпня 2025, 10:55На Прикарпатті сталась ДТП з поліцейськими
29 серпня 2025, 18:55
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Українські військові звільнили важливий населений пункт на Донеччині
01 вересня 2025, 19:33На Волині 18-річна водійка врізалась у дерево: троє осіб у лікарні
01 вересня 2025, 19:12Зізнання і контакт із РФ: що відомо про підозрюваного у вбивстві Парубія
01 вересня 2025, 18:54Марта Костюк встановила історичний рекорд для українського тенісу
01 вересня 2025, 18:31Українські школярі вивчатимуть новий обов’язковий предмет про фінансову грамотність
01 вересня 2025, 18:15СБУ повідомила Кадирову про заочну підозру – використовував українських полонених як "живий щит"
01 вересня 2025, 17:57Незаконний подарунок від брата: у Харкові хлопцю загрожує в'язниця
01 вересня 2025, 17:55Поляки запустили виробництво розвідувальних дронів в Україні
01 вересня 2025, 17:49Латвія змінює правила в’їзду для українців: що треба знати
01 вересня 2025, 17:41
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Всі блоги »