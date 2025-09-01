14:28  01 вересня
Мешканця Кривого Рогу судитимуть за незаконний посів та вирощування понад 600 кущів конопель

01 вересня 2025, 14:01
Фото: Національна поліція України
У Кривому Розі виявлено масштабне незаконне вирощування конопель на приватній ділянці

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокурори Криворізької північної окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт стосовно місцевого жителя, якому інкримінують незаконне виготовлення та зберігання наркотичних засобів, а також посів і вирощування конопель (ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України).

За даними слідства, чоловік організував незаконне вирощування конопель на території свого домоволодіння. Він облаштував систему поливу, здійснював догляд за рослинами та культивацію з використанням заходів конспірації, щоб приховати незаконну діяльність.

Під час обшуку правоохоронці вилучили понад 600 кущів конопель та готовий канабіс. Вилучені речовини направлено на експертизу.

Тепер справу розглядатиме суд, який визначить міру відповідальності підозрюваного.

Раніше повідомлялося, у Харкові суд засудив чоловіка за продаж наркотиків та зброї. Він зберігав канабіс у власній квартирі та незаконно володів арсеналом зброї.

