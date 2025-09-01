Фото: Відомо

В одному з ліцеїв Павлограда на Дніпропетровщині створили джинсовий кабінет

Про це передає RegioNews

Майстрині зі школярами пошили спеціальні чохли для стільців з джинсів.

У ліцеї розповіли, що старі матеріали зібрали всією школою. Із залишків пошили горщики для квітів та зробили гірлянду під дошкою з джинсових кишень.

Причиною такого оновлення стало те, що помаранчеві стільці швидко бруднилися і вже втратили вигляд. Проблему вирішили просто та екологічно – пошили для них чохли зі старих джинсів.

"Старі джинси, з яких було пошито чохли на стільці, "підказали" ідею зробити цей кабінет стильовим. Оновили шафи, замінили освітлення, зробили органайзери для групової тренінгової роботи, перефарбували та оформили стіну у джинсовій тематиці", – розповіла директорка ліцею Лілія Чернецька.

У школі наголошують: це гарний приклад для дітей, що навіть непотрібні на перший погляд речі можна перетворити на корисні та оригінальні.

