31 серпня 2025, 16:34

Дніпро атакують "Шахеди": лунають вибухи, у місті працює ППО

31 серпня 2025, 16:34
Фото: місцеві ЗМІ
У небі працюють системи протиповітряної оборони

Про це повідомляють місцеві ЗМІ, передає RegioNews.

Місцеві ЗМІ зазначають, що над містом та околицями можна було спостерігати активну роботу ППО, зокрема у районах поблизу Дніпра. Моніторингові канали також інформували про можливе пересування п'яти безпілотників-камікадзе у напрямку Дніпра.

Станом на 16:30 повітряна тривога оголошена у Дніпропетровській області, зокрема у Дніпровському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах. Сигнали тривоги також зафіксовані у Запорізькій та Донецькій областях.

Місцеві служби закликають жителів дотримуватися правил безпеки та перебувати у захищених приміщеннях до завершення повітряної тривоги. Інформація про наслідки та масштаби подій уточнюється.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки дронами на Одещину без світла залишилися понад 29 тисяч абонентів. Тоді було пошкоджено енергетичну інфраструктуру та зафіксовано одного постраждалого.

