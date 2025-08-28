Иллюстративное фото

В Днепре гражданин признан виновным в Государственной измене. Его взяли в плен Вооруженные силы Украины, когда он выполнял приказ российского командования о штурме

Об этом сообщает "Судебный репортер", передает RegioNews.

Мужчина родился в городе Ананьев Одесской области, из украинского гражданства не выходил. При этом он проживал на территории РФ. В 2020 г. он получил паспорт гражданина РФ. Известно, что у него трое детей.

В феврале этого года он якобы по своему желанию решил проходить военную службу в российской армии. Он сам прошел военно-медицинскую комиссию, после чего заключил контракт на год.

Проходил службу на полигоне в Луганской области. После этого его назначили стрелком 3 роты 3 мотострелкового батальона мотострелкового полка 67 мотострелковой дивизии 20 армии ВС РФ. Уже в марте 2025 г. он лечил в воинской части ранения голени и стопы. После этого находился на боевой позиции в Луганской области.

С июня 2025 года мужчина активно участвовал в боевых действиях против ВСУ в районе села Зеленая Долина Лиманской территориальной общины Краматорского района Донецкой области.

1 июля он выполнял приказ на штурм. Тогда его взяли в плен вооруженные силы Украины.

На суде он подтвердил, что перешел на сторону неприятеля. За коллаборационизм и государственную измену мужчина приговорен к 15 годам заключения с конфискацией имущества.

