Ілюстративне фото

У Дніпрі громадянина визнали винним у Державній зраді. Його взяли в полон Збройні сили України, коли він виконував наказ російського командування про штурм

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік народився у місті Ананьїв Одеської області, з українського громадянства не виходив. При цьому він проживав на території РФ. У 2020 році він отримав паспорт громадянина РФ. Відомо, що він має трьох дітей.

У лютому цього року він нібито за власним бажанням вирішив проходити військову службу в російській армії. Він сам пройшов військово-медичну комісію, після чого уклав контракт на рік.

Проходив службу він на полігоні в Луганській області. Після цього його призначили стрільцем 3 роти 3 мотострілкового батальйону мотострілкового полку 67 мотострілецької дивізії 20 армії ЗС РФ. Уже в березні 2025 року він лікував у військовій частині поранення гомілки й стопи. Після того знаходився на бойовій позиції у Луганській області.

З червня 2025 року чоловік брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районі села Зелена Долина Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області.

1 липня він виконував наказ на штурм. Тоді його взяли в полон Збройні сили України.

На суді він підтвердив, що перейшов на бік ворога. За колабораціонізм та державну зраду чоловіка засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна.

