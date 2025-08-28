14:15  28 серпня
У Кропивницькому попрощалися із загиблим пілотом МіГ-29 Сергієм Бондарем
На Кіровоградщині у ДТП загинули шестеро людей, серед них дитина
На Київщині 45-річний чоловік побив до смерті власну матір
28 серпня 2025, 15:46

У Дніпрі судили зрадника, який підписав контракт з армією РФ

28 серпня 2025, 15:46
Ілюстративне фото
У Дніпрі громадянина визнали винним у Державній зраді. Його взяли в полон Збройні сили України, коли він виконував наказ російського командування про штурм

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Чоловік народився у місті Ананьїв Одеської області, з українського громадянства не виходив. При цьому він проживав на території РФ. У 2020 році він отримав паспорт громадянина РФ. Відомо, що він має трьох дітей.

У лютому цього року він нібито за власним бажанням вирішив проходити військову службу в російській армії. Він сам пройшов військово-медичну комісію, після чого уклав контракт на рік.

Проходив службу він на полігоні в Луганській області. Після цього його призначили стрільцем 3 роти 3 мотострілкового батальйону мотострілкового полку 67 мотострілецької дивізії 20 армії ЗС РФ. Уже в березні 2025 року він лікував у військовій частині поранення гомілки й стопи. Після того знаходився на бойовій позиції у Луганській області.

З червня 2025 року чоловік брав активну участь у бойових діях проти ЗСУ в районі села Зелена Долина Лиманської територіальної громади Краматорського району Донецької області.

1 липня він виконував наказ на штурм. Тоді його взяли в полон Збройні сили України.

На суді він підтвердив, що перейшов на бік ворога. За колабораціонізм та державну зраду чоловіка засудили до 15 років увʼязнення із конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Миколаєва, який надсилав росіянам адреси, де базувалися українські військовослужбовці й казав, що можна знайти вдалий момент для ударів.

зрада Дніпро
27 серпня 2025
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Ідея підняти нижній бар’єр для виїзду за кордон виглядає непродуманою і навіть у деяких моментах шкідливою
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
Чому Зеленський вирішив відкрити кордони для молоді, а Кабмін зробив це максимально недолуго
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
