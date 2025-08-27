10:23  27 августа
В Винницкой области пограничники задержали креативного нарушителя
До конца года на Запорожье будут работать 24 подземные школы
В Николаевской области мужчина открыл стрельбу из автомата на пляже
27 августа 2025, 21:06

В Кривом Роге будут судить 37-летнего мужчину за покушение на убийство двух человек

27 августа 2025, 21:06
Фото: полиция Днепропетровской области
По информации правоохранителей, инцидент произошел во время конфликта, когда фигурант ударил пострадавших ножом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 июня около 21:30. Медики сообщили полиции о госпитализации двух мужчин в возрасте 42 и 58 лет с ножевыми ранениями. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Подозреваемый, который ранее уже имел проблемы с законом, был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места преступления полицейские изъяли орудие, которым были нанесены ранения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за покушение на умышленное убийство двух лиц. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Напомним, в Житомире полиция расследует случай умышленного убийства, произошедшего в ночь на 22 августа. Около полуночи в спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в областном центре. Пострадавший скончался по дороге в больницу, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь.

27 августа 2025
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Идея поднять нижний барьер для выезда за границу выглядит непродуманной и даже в некоторых моментах вредной
25 августа 2025
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
Украина получила ракету, под прицелом которой оказалась вся европейская часть РФ и даже Западная Сибирь
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
Почему Зеленский решил открыть границы для молодежи, а Кабмин сделал это максимально бестолково
Новая "птичка" против страны-агрессора: куда и зачем может долететь ракета "Фламинго"
