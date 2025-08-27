В Кривом Роге будут судить 37-летнего мужчину за покушение на убийство двух человек
По информации правоохранителей, инцидент произошел во время конфликта, когда фигурант ударил пострадавших ножом
Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.
Инцидент произошел 28 июня около 21:30. Медики сообщили полиции о госпитализации двух мужчин в возрасте 42 и 58 лет с ножевыми ранениями. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.
Подозреваемый, который ранее уже имел проблемы с законом, был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места преступления полицейские изъяли орудие, которым были нанесены ранения.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за покушение на умышленное убийство двух лиц. Обвинительный акт уже направлен в суд.
Напомним, в Житомире полиция расследует случай умышленного убийства, произошедшего в ночь на 22 августа. Около полуночи в спецлинию 102 поступило сообщение о ножевом ранении мужчины в областном центре. Пострадавший скончался по дороге в больницу, несмотря на попытки медиков спасти его жизнь.