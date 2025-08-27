Фото: полиция Днепропетровской области

По информации правоохранителей, инцидент произошел во время конфликта, когда фигурант ударил пострадавших ножом

Об этом сообщает полиция Днепропетровской области, передает RegioNews.

Инцидент произошел 28 июня около 21:30. Медики сообщили полиции о госпитализации двух мужчин в возрасте 42 и 58 лет с ножевыми ранениями. Пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

Подозреваемый, который ранее уже имел проблемы с законом, был задержан в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. С места преступления полицейские изъяли орудие, которым были нанесены ранения.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по части 2 статьи 15 и пункту 1 части 2 статьи 115 Уголовного кодекса Украины, что предусматривает ответственность за покушение на умышленное убийство двух лиц. Обвинительный акт уже направлен в суд.

