Фото: поліція Дніпропетровської області

За інформацією правоохоронців, інцидент стався під час конфлікту, коли фігурант вдарив постраждалих ножем

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Подія трапилася 28 червня близько 21:30. Медики повідомили поліцію про госпіталізацію двох чоловіків віком 42 та 58 років із ножовими пораненнями. Постраждалі отримали необхідну медичну допомогу та наразі перебувають під наглядом лікарів.

Підозрюваного, який раніше вже мав проблеми із законом, затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. З місця злочину поліцейські вилучили знаряддя, яким завдано поранень.

Слідчі повідомили чоловіку про підозру за частиною 2 статті 15 та пунктом 1 частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України, що передбачає відповідальність за замах на умисне вбивство двох осіб. Обвинувальний акт вже направлено до суду.

Нагадаємо, у Житомирі поліція розслідує випадок умисного вбивства, що стався в ніч на 22 серпня. Близько опівночі до спецлінії 102 надійшло повідомлення про ножове поранення чоловіка в обласному центрі. Постраждалий помер дорогою до лікарні, незважаючи на спроби медиків врятувати його життя.