У мережі показали кадри з ДТП у Дніпрі. Відомо, що водій згодом вибачився за інцидент

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Ситуація сталась 26 серпня на вулиці Калиновій. Там водій легкового авто "підрізав" автобус №136, в якому було багато пасажирів. На кадрах, які з'явились у соцмережах, можна побачити, що автівка раптово вискочила з другого ряду, різко підрізала автобус із людьми та, не знизивши швидкості, заїхала на парковку.

Згодом водій вийшов з машини та просив вибачення за свої дії

Всі обставини ДТП будуть з'ясовувати.

