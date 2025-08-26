У Дніпрі водій "підрізав" пасажирський автобус
У мережі показали кадри з ДТП у Дніпрі. Відомо, що водій згодом вибачився за інцидент
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Ситуація сталась 26 серпня на вулиці Калиновій. Там водій легкового авто "підрізав" автобус №136, в якому було багато пасажирів. На кадрах, які з'явились у соцмережах, можна побачити, що автівка раптово вискочила з другого ряду, різко підрізала автобус із людьми та, не знизивши швидкості, заїхала на парковку.
Згодом водій вийшов з машини та просив вибачення за свої дії
Всі обставини ДТП будуть з'ясовувати.
Нагадаємо, в селі Боромля на Сумщині сталася смертельна ДТП: зіштовхнулися автомобілі Ford Focus та Volkswagen Caddi. Загинули водій Volkswagen та 14-річний пасажир Ford, ще три людини – у лікарні.
