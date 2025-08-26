Фото: Відомо

У Дніпропетровській області 1 вересня у перші класи підуть близько 21 тисячі дітей. Зараз в регіоні вже завершують підготовку

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За словами голова ОВА Сергія Лисака, місцеве самоврядування буде вирішувати, в якому форматі буде працювати кожен окремий заклад освіти. Він зауважив, що це залежить від безпекової ситуації, наявності укриттів, можливості за потреби використовувати альтернативні засоби тепло- й енергопостачання.

"Плануємо, що 86% закладів середньої освіти розпочнуть роботу офлайн або у змішаному варіанті. А значить сісти за парти зможуть понад 230 тисяч хлопців та дівчат", – зазначив Сергій Лисак.

Ще 30 тисяч школярів будуть вчитися дистанційно. Переважно це Нікопольський і Синельниківський райони.

Нагадаємо, у школах Дніпропетровщини вже з 1 вересня буде новий предмет. Діти будуть вивчати основи енергоефективності. Це ініціатива, яка спрямована на формування ставлення до енергоресурсів в молоді. Міністерство освіти вже провело навчання викладачів, які будуть запроваджувати нові заняття.