Фото: Прокуратура України

У Дніпропетровській області правоохоронці викрили жінку, яка планувала підрив автомобіля військового ЗСУ

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювана намагалася здійснити теракт у місті Павлоград. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що 19-річна мешканка Павлограда отримала від "куратора" через месенджер завдання стежити за транспортом ЗСУ у місті для підготовки вибуху.

Підозрювана зафіксувала автомобіль військового на фото та відео та передала матеріали "куратору". Пізніше вона забрала саморобний вибуховий пристрій із спеціально облаштованого схрону і спробувала закласти його під автомобіль. Завдяки злагодженим діям правоохоронців теракт вдалося запобігти.

Жінку затримали відповідно до ст. 208 КПК України, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

