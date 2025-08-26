13:16  26 серпня
12:56  26 серпня
П'яний і зі зброєю: на Одещині чоловік влаштував стрілянину в парку
07:42  26 серпня
На Київщині робот-собака допомагає саперам у розмінуванні
26 серпня 2025, 13:35

У Павлограді затримали 19-річну агентку РФ, яка намагалася підірвати авто ЗСУ

26 серпня 2025, 13:35
Фото: Прокуратура України
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили жінку, яка планувала підрив автомобіля військового ЗСУ

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

За даними слідства, підозрювана намагалася здійснити теракт у місті Павлоград. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.

Слідство встановило, що 19-річна мешканка Павлограда отримала від "куратора" через месенджер завдання стежити за транспортом ЗСУ у місті для підготовки вибуху.

Підозрювана зафіксувала автомобіль військового на фото та відео та передала матеріали "куратору". Пізніше вона забрала саморобний вибуховий пристрій із спеціально облаштованого схрону і спробувала закласти його під автомобіль. Завдяки злагодженим діям правоохоронців теракт вдалося запобігти.

Жінку затримали відповідно до ст. 208 КПК України, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.

Раніше повідомлялося про суд у Харківській області над чоловіком, який надавав допомогу окупантам та повідомляв про своїх сусідів.

Павлоград ЗСУ теракт вибух авто Дніпропетровська область
25 серпня 2025
Нова "пташка" проти країни-агресора: куди і навіщо може долетіти ракета "Фламінго"
Україна отримала ракету, під прицілом якої опинилася уся європейська частина РФ і навіть Західний Сибір
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
