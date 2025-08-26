У Павлограді затримали 19-річну агентку РФ, яка намагалася підірвати авто ЗСУ
У Дніпропетровській області правоохоронці викрили жінку, яка планувала підрив автомобіля військового ЗСУ
Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.
За даними слідства, підозрювана намагалася здійснити теракт у місті Павлоград. Їй повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України.
Слідство встановило, що 19-річна мешканка Павлограда отримала від "куратора" через месенджер завдання стежити за транспортом ЗСУ у місті для підготовки вибуху.
Підозрювана зафіксувала автомобіль військового на фото та відео та передала матеріали "куратору". Пізніше вона забрала саморобний вибуховий пристрій із спеціально облаштованого схрону і спробувала закласти його під автомобіль. Завдяки злагодженим діям правоохоронців теракт вдалося запобігти.
Жінку затримали відповідно до ст. 208 КПК України, а суд обрав їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Досудове розслідування триває.
