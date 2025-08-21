19:43  21 августа
Орбан прокомментировал удар РФ по Мукачево
В Ровенской области мужчина напал с ножом на отца
На Украину надвигается циклон с дождями и грозами
21 августа 2025, 20:55

В Днепре мужчина разбил три авто и напал на владельцев

21 августа 2025, 20:55
Фото: Нацполиция
В Днепре судили мужчину, который повредил три автомобиля и нападал на их владельцев. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Сначала мужчина подошел к Mercedes-Benz: он схватил водителя за шею и начал душить. Впоследствии он вытащил его из машины и несколько раз ударил по лицу. Затем злоумышленник начал бросаться камнями в Daewoo Nexia, припаркованном рядом. Этим он повредил лобовое стекло авто.

На этом он не остановился. Мужчина вернулся к Mercedes-Benz и вывернул переднюю дверь водителя, повредив пластиковое крепление зеркала и нижнюю часть крыла.

Успокоили мужчину только после вызова полиции. На суде он отрицал свою вину. По его словам, он вышел во двор проверить ребенка, где его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Его жена заявила, что видела мужа с окровавленным лицом, а свидетели добавили, что мужчина был трезв.

Экспертиза показала, что мужчина тогда был пьян. Его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

Напомним, правоохранители сообщили о подозрении группе молодых людей за нападение и избиение прохожих в центре Киева. Хулиганам грозит до пяти лет тюрьмы.

нападение суд Днепр
21 августа 2025
Косые взгляды и игнор с работой: как живут ветераны с инвалидностью
После тяжелого ранения многие военнослужащие вынуждены заново адаптироваться к мирной жизни. И с этим есть ряд сложностей. Помимо психологических барьеров, ветераны сталкиваются с трудностями поиска р...
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
