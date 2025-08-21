Фото: Нацполиция

В Днепре судили мужчину, который повредил три автомобиля и нападал на их владельцев. В ближайшие годы он проведет за решеткой

Об этом сообщает "Відомо"

Сначала мужчина подошел к Mercedes-Benz: он схватил водителя за шею и начал душить. Впоследствии он вытащил его из машины и несколько раз ударил по лицу. Затем злоумышленник начал бросаться камнями в Daewoo Nexia, припаркованном рядом. Этим он повредил лобовое стекло авто.

На этом он не остановился. Мужчина вернулся к Mercedes-Benz и вывернул переднюю дверь водителя, повредив пластиковое крепление зеркала и нижнюю часть крыла.

Успокоили мужчину только после вызова полиции. На суде он отрицал свою вину. По его словам, он вышел во двор проверить ребенка, где его ударили по голове, после чего он потерял сознание. Его жена заявила, что видела мужа с окровавленным лицом, а свидетели добавили, что мужчина был трезв.

Экспертиза показала, что мужчина тогда был пьян. Его признали виновным в умышленном повреждении чужого имущества. Суд назначил наказание в виде трех лет лишения свободы.

