19:43  21 серпня
Орбан прокоментував удар РФ по Мукачеву
19:37  21 серпня
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
18:09  21 серпня
На Україну насувається циклон з дощами та грозами
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2025, 20:55

У Дніпрі чоловік розтрощив три авто та напав на власників

21 серпня 2025, 20:55
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі судили чоловіка, який пошкодив три авто та нападав на їхніх власників. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Спочатку чоловік підійшов до Mercedes-Benz: він схопив водія за шию та почав душити. Згодом він витяг його з машини та кілька разів вдарив по обличчю. Потім зловмисник почав кидатися камінням в Daewoo Nexia, який був припаркований поруч. Цим він пошкодив лобове скло авто.

На цьому він не зупинився. Чоловік повернувся до Mercedes-Benz та вивернув передні двері водія, пошкодивши пластикове кріплення дзеркала і нижню частину крила.

Заспокоїли чоловіка лише після виклику поліції. На суді він заперечував свою провину. За його словами, він вийшов у двір перевірити дитину, де її вдарили по голові, після чого вона знепритомніла. Його дружина заявила, що бачила чоловіка із закривавленим обличчям, а свідки додали, що чоловік був тверезий.

Експертиза показала, що чоловік тоді був п'яним. Його визнали винним в умисному пошкодженні чужого майна. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру групі молодиків за напад та побиття перехожих у центрі Києва. Хуліганам загрожує до п'яти років тюрми.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
напад суд Дніпро
На Рівненщині чоловік напав з ножем на батька
21 серпня 2025, 19:37
На Тернопільщині судитимуть 25-річного чоловіка, який до смерті побив 74-річну бабусю
20 серпня 2025, 10:41
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
Всі новини »
21 серпня 2025
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
Після тяжкого поранення багато військовослужбовців змушені заново адаптуватися до мирного життя. І з цим є ряд складнощів. Крім психологічних бар'єрів, ветерани стикаються з ускладненнями з пошуку роб...
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
Трамп дав два тижні на вирішення ситуації в Україні
21 серпня 2025, 23:23
У центрі Києва 22 серпня обмежать рух: названа причина
21 серпня 2025, 23:11
Українські військові показали, як зараз виглядає Вовчанськ
21 серпня 2025, 22:49
Депутат від ОПЗЖ хоче збудувати масштабний курорт на Закарпатті
21 серпня 2025, 22:39
У Запоріжжі обирали запобіжний захід по справі на 8,6 мільйона: небайдужі громадяни прийшли на суд
21 серпня 2025, 22:25
Вийшов трейлер фільму про українських військових, які протистоять радянським зомбі
21 серпня 2025, 22:16
У Мукачеві зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки
21 серпня 2025, 21:59
У Кропивницькому загорівся університет: загинули люди
21 серпня 2025, 21:56
Скасування ярмарків у Запоріжжі: хто постраждав найбільше
21 серпня 2025, 21:19
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Косі погляди та ігнор з роботою: як живуть ветерани з інвалідністю
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Віталій Шабунін
Сергій Фурса
Всі блоги »