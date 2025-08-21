Фото: Нацполіція

У Дніпрі судили чоловіка, який пошкодив три авто та нападав на їхніх власників. Найближчі роки він проведе за ґратами

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Спочатку чоловік підійшов до Mercedes-Benz: він схопив водія за шию та почав душити. Згодом він витяг його з машини та кілька разів вдарив по обличчю. Потім зловмисник почав кидатися камінням в Daewoo Nexia, який був припаркований поруч. Цим він пошкодив лобове скло авто.

На цьому він не зупинився. Чоловік повернувся до Mercedes-Benz та вивернув передні двері водія, пошкодивши пластикове кріплення дзеркала і нижню частину крила.

Заспокоїли чоловіка лише після виклику поліції. На суді він заперечував свою провину. За його словами, він вийшов у двір перевірити дитину, де її вдарили по голові, після чого вона знепритомніла. Його дружина заявила, що бачила чоловіка із закривавленим обличчям, а свідки додали, що чоловік був тверезий.

Експертиза показала, що чоловік тоді був п'яним. Його визнали винним в умисному пошкодженні чужого майна. Суд призначив покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

