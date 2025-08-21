11:50  21 серпня
ДТП із пʼятьма загиблими на Хмельниччині: водійка перебуватиме під вартою
10:03  21 серпня
На Житомирщині пошкоджена контактна мережа: поїзди курсують із затримками
07:37  21 серпня
Жорстоке побиття на Вінниччині: жінка в лікарні, чоловік – у СІЗО
21 серпня 2025, 14:25

У Раді зареєстрували законопроєкт про зміну адміністративних кордонів Дніпропетровщини

21 серпня 2025, 14:25
Фото: ілюстративне
У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт, який пропонує змінити адміністративні кордони Дніпропетровської області

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Документ передбачає внесення змін до меж регіону так, щоб частина населених пунктів Донбасу, зокрема Слов’янськ і Краматорськ, була віднесена до Дніпропетровської та Харківської областей.

У пояснювальній записці уточнюється, що йдеться саме про зміни адміністративних меж, а не про передачу територій чи їх "віддачу". Іншими словами, ці міста та села більше не будуть формально належати до Донецької та Луганської областей, але залишаються частиною України.

Законопроєкт наразі є лише ініціативою і не набув статусу закону. Він потребує обговорення, доопрацювання та ухвалення Верховною Радою. У документі також прописано механізми погодження змін з місцевими органами влади та організаціями, які здійснюють адміністрування на цих територіях.

Раніше повідомлялося, за даними сервісу DeepState, противник просунувся на окремих ділянках кордону Дніпропетровської області. Нові дані відображені на оновленій мапі бойових дій.

21 серпня 2025
07 серпня 2025
