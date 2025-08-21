Фото: ілюстративне

Про це йдеться на сайті Верховної Ради України, передає RegioNews.

Документ передбачає внесення змін до меж регіону так, щоб частина населених пунктів Донбасу, зокрема Слов’янськ і Краматорськ, була віднесена до Дніпропетровської та Харківської областей.

У пояснювальній записці уточнюється, що йдеться саме про зміни адміністративних меж, а не про передачу територій чи їх "віддачу". Іншими словами, ці міста та села більше не будуть формально належати до Донецької та Луганської областей, але залишаються частиною України.

Законопроєкт наразі є лише ініціативою і не набув статусу закону. Він потребує обговорення, доопрацювання та ухвалення Верховною Радою. У документі також прописано механізми погодження змін з місцевими органами влади та організаціями, які здійснюють адміністрування на цих територіях.

