Фото: ОВА

В ночь на 20 августа силы противовоздушной обороны сбили над Днепропетровской областью 18 беспилотников и две ракеты

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает RegioNews.

В Юрьевской громаде Павлоградского района из-за атаки дронов вспыхнули несколько пожаров. Пострадал 48-летний мужчина, повреждена инфраструктура.

Враг также направлял беспилотников и артиллерию на Никопольский район. Пострадали Никополь, Марганецкая, Мировская и Покровская громады: повреждены пять частных домов, пять хозяйственных построек, автомобиль, газопровод и линии электропередач.

В Синельниковском районе – Межевская и Покровская громады – из-за ударов БпЛА возникли пожары, повреждены два предприятия и газопровод.

В Царичанской громаде Днепровского района дроны попали в частный дом и повредили линию электропередач.

На фото – Никопольщина.

Напомним, в ночь на 21 августа Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на Украину. Враг применил ударные дроны "Шахед", аэробалистические ракеты "Кинжал", а также крылатые ракеты "Калибр".