На Дніпропетровщині ППО збила 18 дронів і дві ракети: є руйнування та постраждалий
У ніч на 20 серпня сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 18 безпілотників і дві ракети
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.
У Юр’ївській громаді Павлоградського району через атаку дронів спалахнули кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура.
Ворог також спрямовував безпілотники й артилерію на Нікопольський район. Постраждали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади: пошкоджені п’ять приватних будинків, п’ять господарських споруд, автомобіль, газогін та лінії електропередач.
У Синельниківському районі – Межівська та Покровська громади – через удари БпЛА виникли пожежі, пошкоджені два підприємства та газогін.
У Царичанській громаді Дніпровського району дрони влучили в приватний будинок і пошкодили лінію електропередач.
На фото – Нікопольщина.
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Україну. Ворог застосував ударні дрони "Шахед", аеробалістичні ракети "Кинджал", а також крилаті ракети "Калібр".