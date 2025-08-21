Фото: Нікопольщина/ОВА

У ніч на 20 серпня сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю 18 безпілотників і дві ракети

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

У Юр’ївській громаді Павлоградського району через атаку дронів спалахнули кілька пожеж. Постраждав 48-річний чоловік, пошкоджена інфраструктура.

Ворог також спрямовував безпілотники й артилерію на Нікопольський район. Постраждали Нікополь, Марганецька, Мирівська та Покровська громади: пошкоджені п’ять приватних будинків, п’ять господарських споруд, автомобіль, газогін та лінії електропередач.

У Синельниківському районі – Межівська та Покровська громади – через удари БпЛА виникли пожежі, пошкоджені два підприємства та газогін.

У Царичанській громаді Дніпровського району дрони влучили в приватний будинок і пошкодили лінію електропередач.

