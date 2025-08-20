12:58  20 серпня
20 серпня 2025, 23:30

У Дніпрі судили "Супермаму" за невиконання батьківських обов'язків

20 серпня 2025, 23:30
Суд обрав покарання для учасниці українського шоу "Супермама" Анастасії Чуйко з Кам'янського. Вона у нетверезому стані посадила за кермо автомобіля неповнолітнього похресника

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався в ніч на 13 липня під час комендантської години. Блогерка посадила 15-річного хлопця за кермо. Водійського посвідчення у неповнолітнього не було, а сама Чуйко була п'яна. Коли автомобіль зупинили правоохоронці, вона почала погрожувати їм. Відомо, що в машині також була її 4-річна донька.

Патрульні склали на Анастасію два адмінпротоколи – за керування в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має на це права (ч. 2 ст. 126 КУпАП).

Суд визнав її винною у невиконанні батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 КУпАП та призначив штраф у розмірі 850 гривень. Також вона повинна оплатити судовий збір 605 гривень.

Нагадаємо, раніше на Волині неповнолітній мотоцикліст збив велосипедиста. 35-річний потерпілий загинув на місці. Правоохоронці закликають батьків уважніше контролювати дозвілля дітей, і не допускати небезпечних для життя ситуацій.

