Ілюстративне фото

Суд обрав покарання для учасниці українського шоу "Супермама" Анастасії Чуйко з Кам'янського. Вона у нетверезому стані посадила за кермо автомобіля неповнолітнього похресника

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався в ніч на 13 липня під час комендантської години. Блогерка посадила 15-річного хлопця за кермо. Водійського посвідчення у неповнолітнього не було, а сама Чуйко була п'яна. Коли автомобіль зупинили правоохоронці, вона почала погрожувати їм. Відомо, що в машині також була її 4-річна донька.

Патрульні склали на Анастасію два адмінпротоколи – за керування в стані сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП) та за передачу керування транспортним засобом особі, яка не має на це права (ч. 2 ст. 126 КУпАП).

Суд визнав її винною у невиконанні батьківських обов’язків за ч. 1 ст. 184 КУпАП та призначив штраф у розмірі 850 гривень. Також вона повинна оплатити судовий збір 605 гривень.

