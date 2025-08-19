08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
07:55  19 августа
Убил и сам позвонил в полицию: на Житомирщине будут судить 19-летнего парня
19 августа 2025, 12:55

В Киеве элитный ЖК присвоил набережную Днепра – теперь она снова открыта для всех

19 августа 2025, 12:55
Фото: Киевская городская прокуратура
Верховный Суд отменил право частного общества на гидротехнические сооружения, открыв доступ к набережной Днепра для всех киевлян

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, передает RegioNews.

Верховный Суд поддержал позицию Киевской городской прокуратуры и упразднил право частного общества на гидротехнические сооружения на берегу Днепра в урочище Берковщина. Речь идет про участок площадью более 2,3 тысяч квадратных метров в пределах прибрежной защитной полосы.

Гидросооружения в Берковщине открыты для всех

Набережная расположена вблизи жилого комплекса по улице Днепровской набережной, 14 в Дарницком районе столицы. Ранее владельцы комплекса устанавливали шлагбаумы и ворота, ограничивая доступ к реке для киевлян, не проживающих в ЖК.

Гидросооружения, длиной почти 500 кв.м., выполняют функции защиты берега от размыва. В 2020 году частное общество зарегистрировало на них право собственности, хотя они расположены на коммунальном земельном участке водного фонда площадью более 3,1 га стоимостью более 67 млн. грн. Прокуратура отмечала, что такая регистрация ограничивает жителей в безвозмездном доступе к набережной и незаконно изымает участок из коммунальной собственности.

Теперь киевляне имеют свободный доступ к набережной

Суд согласился с доводами прокурора: право частной собственности на эти гидросооружения зарегистрировано быть не может. Теперь доступ к набережной Днепра открыт всем желающим, а не только жителям одного жилого комплекса.

Ранее сообщалось, в районе между Парковой Дорогой и Набережным шоссе активизировался сдвиг днепровских склонов. Поэтому местные власти проводят обследования и принимают меры для стабилизации территории.

