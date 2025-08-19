Фото: "Відомо"

У Дніпрі екскерівника одного з комунальних підприємств міськради підозрюють у причетності до масштабних фінансових зловживань

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними Офісу Генерального прокурора, йдеться про можливе розкрадання понад 42 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на медіапослуги для міськради.

Слідство встановило, що колишній директор комунального підприємства діяв у складі злочинної організації з 11 осіб. Організатором вважають підприємця, компанія якого раніше співпрацювала з місцевими структурами. До схеми залучали низку фізичних осіб-підприємців, які формально укладали договори на надання послуг. Проте фактично ці люди працювали у зовсім інших сферах – від таксі та будівництва до манікюрного сервісу й торгівлі, і не мали відношення до професійного медіасупроводу чи SMM.

За матеріалами слідства, бюджетом міста на 2022-2023 роки було передбачено близько 95 мільйонів гривень на висвітлення діяльності міськради та її посадовців у ЗМІ, соцмережах та месенджерах. Проте частина коштів нібито спрямовувалась на рахунки підконтрольних підприємців у завищених розмірах. Далі гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками угруповання. У схемі важливу роль відігравав директор КП, який підписував акти виконаних робіт і забезпечував проведення оплат.

Колишньому посадовцю вже оголосили підозру за кількома статтями: участь у злочинній організації, розтрата майна в особливо великих розмірах та службове підроблення. Раніше підозри отримали й десять інших учасників групи. Розслідування триває.

