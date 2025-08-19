13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
UA | RU
UA | RU
19 серпня 2025, 17:23

У Дніпрі екскерівника КП підозрюють у розкраданні 42 млн грн

19 серпня 2025, 17:23
Читайте также на русском языке
Фото: "Відомо"
Читайте также
на русском языке

У Дніпрі екскерівника одного з комунальних підприємств міськради підозрюють у причетності до масштабних фінансових зловживань

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

За даними Офісу Генерального прокурора, йдеться про можливе розкрадання понад 42 мільйонів гривень бюджетних коштів, виділених на медіапослуги для міськради.

Слідство встановило, що колишній директор комунального підприємства діяв у складі злочинної організації з 11 осіб. Організатором вважають підприємця, компанія якого раніше співпрацювала з місцевими структурами. До схеми залучали низку фізичних осіб-підприємців, які формально укладали договори на надання послуг. Проте фактично ці люди працювали у зовсім інших сферах – від таксі та будівництва до манікюрного сервісу й торгівлі, і не мали відношення до професійного медіасупроводу чи SMM.

За матеріалами слідства, бюджетом міста на 2022-2023 роки було передбачено близько 95 мільйонів гривень на висвітлення діяльності міськради та її посадовців у ЗМІ, соцмережах та месенджерах. Проте частина коштів нібито спрямовувалась на рахунки підконтрольних підприємців у завищених розмірах. Далі гроші переводили у готівку та розподіляли між учасниками угруповання. У схемі важливу роль відігравав директор КП, який підписував акти виконаних робіт і забезпечував проведення оплат.

Колишньому посадовцю вже оголосили підозру за кількома статтями: участь у злочинній організації, розтрата майна в особливо великих розмірах та службове підроблення. Раніше підозри отримали й десять інших учасників групи. Розслідування триває.

Нагадуємо, раніше повідомлялося про підозру керівникам двох компаній у Києві. Слідство встановило масштабне відмивання коштів під час будівництва Подільського мосту.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро комунальні підприємства розкрадання коштів Офіс генпрокурора підозра
На ремонті злітної смуги аеропорту Чернівців розтратили понад 3,3 млн грн
19 серпня 2025, 15:25
У Києві елітний ЖК привласнив набережну Дніпра – тепер вона знову відкрита для всіх
19 серпня 2025, 12:55
Ексначальник управління Волинської ОВА переплатив 4,8 млн грн на закупівлях зерна
19 серпня 2025, 12:36
Всі новини »
19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Документи українців перевірятиме штучний інтелект
19 серпня 2025, 18:09
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
19 серпня 2025, 17:59
На Тернопільщині судитимуть двох чоловіків, які вчинили збройний розбійний напад на ветерана війни
19 серпня 2025, 17:34
У Харківському районі знайшли небезпечну воду: що показала перевірка
19 серпня 2025, 17:31
На Харківщині росіяни вдарили дроном по "швидкій допомозі"
19 серпня 2025, 17:25
На Закарпатті затримали чоловіка, який за 15 000 доларів мав переправити клієнта до Словаччини
19 серпня 2025, 17:11
Харківщина серед лідерів за "Доступними кредитами 5-7-9%": бізнес отримав частку з понад 52 млрд грн
19 серпня 2025, 17:07
На Черкащині відкрили пам’ятник Олександру Мацієвському, якого розстріляли за вигук "Слава Україні!"
19 серпня 2025, 16:59
Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині загорілось сміттєзвалище
19 серпня 2025, 16:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »