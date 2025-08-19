Фото: БЕБ

В Черновцах продолжается расследование возможных злоупотреблений во время ремонта инфраструктурного объекта городского аэропорта

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщило о подозрении нескольким лицам по делу о растрате средств местного бюджета. Речь идет о капитальном ремонте взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия "Международный аэропорт Черновцы", в ходе которого, по данным следствия, было незаконно присвоено более 3,3 миллионов гривен.

Следователи выяснили, что должностные лица Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета действовали в сговоре с подрядной компанией и техническим наблюдением. Они завышали объемы выполненных работ и вносили ложные сведения в документы. В результате этого коммунальное предприятие и городской бюджет понесли значительные убытки.

Правоохранители уже объявили подозрение причастным должностным лицам. Квалификация действий фигурантов дела определяется законодательством Украины, а именно нормами уголовного права.

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют все обстоятельства сделки и выясняют роль каждого из участников схемы.

