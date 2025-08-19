13:36  19 августа
Во Львове 19-летний парень жестоко избил прохожего – его задержали
08:59  19 августа
Шутки с оружием: во Франковске полиция остановила авто из-за подозрительного предмета
07:58  19 августа
В Сумской области вражеский дрон попал в жилой дом: есть пострадавшие
UA | RU
UA | RU
19 августа 2025, 15:25

На ремонте взлетной полосы аэропорта Черновцов растратили более 3,3 млн грн

19 августа 2025, 15:25
Читайте також українською мовою
Фото: БЕБ
Читайте також
українською мовою

В Черновцах продолжается расследование возможных злоупотреблений во время ремонта инфраструктурного объекта городского аэропорта

Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины, передает RegioNews.

Бюро экономической безопасности в Черновицкой области сообщило о подозрении нескольким лицам по делу о растрате средств местного бюджета. Речь идет о капитальном ремонте взлетно-посадочной полосы коммунального предприятия "Международный аэропорт Черновцы", в ходе которого, по данным следствия, было незаконно присвоено более 3,3 миллионов гривен.

Следователи выяснили, что должностные лица Департамента жилищно-коммунального хозяйства Черновицкого городского совета действовали в сговоре с подрядной компанией и техническим наблюдением. Они завышали объемы выполненных работ и вносили ложные сведения в документы. В результате этого коммунальное предприятие и городской бюджет понесли значительные убытки.

Правоохранители уже объявили подозрение причастным должностным лицам. Квалификация действий фигурантов дела определяется законодательством Украины, а именно нормами уголовного права.

Досудебное расследование продолжается. Следователи проверяют все обстоятельства сделки и выясняют роль каждого из участников схемы.

Ранее сообщалось, на Волыни правоохранители разоблачили руководителя больницы Маневичской громады в махинациях при закупке системы кислородного снабжения. Злоупотребления имели место в период пандемии COVID-19.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Черновцы Черновицкая область аэропорт бюджетные деньги подозрение растрата
Экс-начальник управления Волынской ОВА переплатил 4,8 млн грн на закупках зерна
19 августа 2025, 12:36
Более 160 млн грн отмыли во время строительства Подольского моста в Киеве
18 августа 2025, 13:26
На Буковине авто слетело с дороги и перевернулось: есть пострадавшие
18 августа 2025, 12:19
Все новости »
19 августа 2025
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Трамп решил не ссориться с Зеленским и Европой
19 августа 2025
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Украинское правительство демонстрирует осознание ошибок и ждет от Запада ответной финансовой реакции
16 августа 2025
Трамп и пустота. Что (не) произошло на Аляске во время встречи двух президентов
Трамп не выиграл ничего, Путин не выиграл почти ничего
14 августа 2025
Первый плюс для Украины: переговоры на Аляске еще до начала открыли ложь России
Российская элита списком аляскинской делегации выдала себя с головой
В Харьковском районе нашли опасную воду: что показала проверка
19 августа 2025, 17:31
На Харьковщине россияне ударили дроном по "скорой помощи"
19 августа 2025, 17:25
В Днепре экс-руководителя КП подозревают в хищении 42 млн грн
19 августа 2025, 17:23
На Закарпатье задержали мужчину, который за 15 000 долларов должен был переправить клиента в Словакию
19 августа 2025, 17:11
Харьковская область среди лидеров по "Доступным кредитам 5-7-9%": бизнес получил долю из более чем 52 млрд грн
19 августа 2025, 17:07
В Черкасской области открыли памятник Александру Мациевскому, которого расстреляли за крик "Слава Украине!"
19 августа 2025, 16:59
Масштабный пожар: на Днепропетровщине загорелась свалка
19 августа 2025, 16:45
В Одесской области осудили предателя, который зарабатывал на помощи россиянам
19 августа 2025, 16:30
США не будут отправлять свои войска в Украину
19 августа 2025, 16:29
Новые лекарства и оборудование для медучреждений: международные партнеры усиливают поддержку Харьковщины
19 августа 2025, 16:22
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
06 августа 2025
Пограничники на юге мастерски уничтожили FPV-дроном российскую пушку Д-30
05 августа 2025
Украинские бойцы уничтожили российский "Град" на Донетчине
Все видео »
И костюм, и встреча — совсем другие: чем завершился визит Зеленского и европейцев к Трампу
Программа действий нового правительства: где взять деньги, и как собственный позор превратить в успех
Все публикации »
Владимир Фесенко
Валерий Чалый
Юрий Касьянов
Все блоги »