13:36  19 серпня
У Львові 19-річний хлопець жорстоко побив перехожого – його затримали
17:59  19 серпня
В Одесі судитимуть власника собак, які напали на подружжя
15:59  19 серпня
СБУ знищила склади боєприпасів росіян на Луганщині
19 серпня 2025, 16:45

Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині загорілось сміттєзвалище

19 серпня 2025, 16:45
Фото: ДСНС
У Дніпропетровській області сталась пожежа на сміттєзвалищі. З вогнем боролись 120 рятувальників

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Інцидент стався за межами села Дороге Новоолександрівської сільської територіально громади Дніпровського району. Там загорілось сміття на відкритій території на площі 2,5 гектара.

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу вночі. До ранку 19 серпня вони загасили полум'я. Відомо, що довелось залучити 34 одиниці техніки та 120 рятувальників.

Нагадаємо, раніше на Одещині загорілось складське приміщення для зберігання вторсировини. Вогонь охопив площу близько 1500 квадратних метрів.

19 серпня 2025
І костюм, і зустріч зовсім інші: чим завершився візит Зеленського і європейців до Трампа
Трамп вирішив не сваритися із Зеленським і Європою
19 серпня 2025
Програма дій нового уряду: де взяти гроші, і як власну ганьбу перетворити на успіх
Український уряд демонструє усвідомлення помилок і чекає від Заходу відповідної фінансової реакції
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
Всі публікації »
