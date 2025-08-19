Масштабна пожежа: на Дніпропетровщині загорілось сміттєзвалище
У Дніпропетровській області сталась пожежа на сміттєзвалищі. З вогнем боролись 120 рятувальників
Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.
Інцидент стався за межами села Дороге Новоолександрівської сільської територіально громади Дніпровського району. Там загорілось сміття на відкритій території на площі 2,5 гектара.
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу вночі. До ранку 19 серпня вони загасили полум'я. Відомо, що довелось залучити 34 одиниці техніки та 120 рятувальників.
Нагадаємо, раніше на Одещині загорілось складське приміщення для зберігання вторсировини. Вогонь охопив площу близько 1500 квадратних метрів.
