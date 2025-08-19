Фото: ОВА

В ніч на 19 серпня сили оборони збили над Дніпропетровщиною сім ворожих безпілотників

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає RegioNews.

Вночі на Нікопольщині від російських атак потерпали Нікополь, Марганецька, Покровська громади. Окупанти били FPV-дронами та артилерією. Постраждав чоловік, його госпіталізували.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа. Знищені парник і господарська споруда, ще одна пошкоджена. Постраждали також багатоквартирний і приватний будинки, та автомобіль.

На Синельниківщині під удар потрапила Васильківська громада. Росіяни влучили безпілотниками. Зайнялася будівля навчального закладу.

На фото – Нікопольщина.

Нагадаємо, у ніч на 19 серпня Росія завдала масованого ракетного ударупо Полтавській області. Внаслідок атаки пошкоджені об'єкти енергетики, без світла – понад 1500 абонентів.