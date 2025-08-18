В Днепре женщина пошла на шоппинг с чужой картой
34-летняя жительница Днепра получила подозрение за кражу денег. Она тратила чужие средства в магазинах
Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.
Местный житель потерял карту с бесконтактной оплатой. Женщина нашла эту карточку. Тогда она решила пойти на шоппинг с чужими деньгами. Правоохранители сообщили ей подозрение по статьям о краже и похищении официальных документов.
Правоохранители призывают граждан быть осторожными с банковскими картами. В частности, в случае потери карты – немедленно блокировать карту и сообщать в банк.
Напомним, ранее в Днепре мужчина завладел чужой банковской картой и пошел по магазинам. Там он купил товаров на 17 тысяч гривен. Выяснилось, что это местный житель, ранее уже судимый за имущественные преступления.
