Фото: Нацполиция

34-летняя жительница Днепра получила подозрение за кражу денег. Она тратила чужие средства в магазинах

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Местный житель потерял карту с бесконтактной оплатой. Женщина нашла эту карточку. Тогда она решила пойти на шоппинг с чужими деньгами. Правоохранители сообщили ей подозрение по статьям о краже и похищении официальных документов.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными с банковскими картами. В частности, в случае потери карты – немедленно блокировать карту и сообщать в банк.

Напомним, ранее в Днепре мужчина завладел чужой банковской картой и пошел по магазинам. Там он купил товаров на 17 тысяч гривен. Выяснилось, что это местный житель, ранее уже судимый за имущественные преступления.