20:24  18 августа
В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
19:43  18 августа
В Одесской области в ДТП погибли три человека
16:39  18 августа
В Донецкой области российский военный расстрелял мирного жителя
18 августа 2025, 18:35

В Днепре женщина пошла на шоппинг с чужой картой

18 августа 2025, 18:35
Фото: Нацполиция
34-летняя жительница Днепра получила подозрение за кражу денег. Она тратила чужие средства в магазинах

Об этом сообщает "Відомо", передает RegioNews.

Местный житель потерял карту с бесконтактной оплатой. Женщина нашла эту карточку. Тогда она решила пойти на шоппинг с чужими деньгами. Правоохранители сообщили ей подозрение по статьям о краже и похищении официальных документов.

Правоохранители призывают граждан быть осторожными с банковскими картами. В частности, в случае потери карты – немедленно блокировать карту и сообщать в банк.

Напомним, ранее в Днепре мужчина завладел чужой банковской картой и пошел по магазинам. Там он купил товаров на 17 тысяч гривен. Выяснилось, что это местный житель, ранее уже судимый за имущественные преступления.

В Украине на этой неделе похолодает до +8 градусов
