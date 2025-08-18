Фото: Нацполіція

34-річна жителька Дніпра отримала підозру за крадіжку грошей. Вона витрачала чужі кошти в магазинах

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Місцевий житель загубив картку з безконтактною оплатою. Жінка знайшла цю картку. Тоді вона вирішила піти на шопінг з чужими грошима. Правоохоронці повідомили їй підозру за статтями про крадіжку та викраденням офіційних документів.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними з банківськими картками. Зокрема, у разі втрати картки — негайно блокувати картку та повідомляти в банк.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі чоловік заволодів чужою банківською карткою та пішов по магазинах. Там він накупив товарів на 17 тисяч гривень. З'ясувалось, це місцевий житель, який раніше вже був судимий за майнові злочини.