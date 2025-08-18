20:24  18 серпня
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
19:43  18 серпня
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
16:39  18 серпня
На Донеччині російський військовий розстріляв мирного жителя
UA | RU
UA | RU
18 серпня 2025, 18:35

У Дніпрі жінка пішла на шопінг з чужою карткою

18 серпня 2025, 18:35
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

34-річна жителька Дніпра отримала підозру за крадіжку грошей. Вона витрачала чужі кошти в магазинах

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Місцевий житель загубив картку з безконтактною оплатою. Жінка знайшла цю картку. Тоді вона вирішила піти на шопінг з чужими грошима. Правоохоронці повідомили їй підозру за статтями про крадіжку та викраденням офіційних документів.

Правоохоронці закликають громадян бути обережними з банківськими картками. Зокрема, у разі втрати картки — негайно блокувати картку та повідомляти в банк.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі чоловік заволодів чужою банківською карткою та пішов по магазинах. Там він накупив товарів на 17 тисяч гривень. З'ясувалось, це місцевий житель, який раніше вже був судимий за майнові злочини.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
крадіжка затримання Дніпро
16 серпня 2025
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Трамп не виграв нічого, Путін не виграв майже нічого
14 серпня 2025
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Російська еліта списком аляскинської делегації видала себе з головою
13 серпня 2025
День молоді на Банковій. Чи вдалося владі перетягнути на свій бік студентів
Офіс Президента прорахувався у своїй спробі зіграти на темі молоді
08 серпня 2025
Які висновки мають зробити НАБУ, САП і БЕБ після перемоги "картонкового майдану"
Антикорупційні органи та фінансова поліція отримали величезний кредит довіри, який зобов’язані виправдати – і то найближчим часом
На зусстрічі Зеленського та Трампа була картка України: для чого
18 серпня 2025, 22:05
Смертельна ДТП на Київщині: серед загиблих дитина
18 серпня 2025, 21:55
Зеленський заявив, що готовий до зустрічі з Трампом і Путіним
18 серпня 2025, 21:34
Трамп після зустрічі із Зеленським знову зателефонує Путіну
18 серпня 2025, 21:21
Зеленський розповів, коли в Україні пройдуть вибори
18 серпня 2025, 21:12
Або угода, або припинення допомоги: Трамп зробив перші заяви на зустрічі з Зеленським
18 серпня 2025, 20:55
У Вашингтоні стартувала зустріч Трампа і Зеленського (онлайн)
18 серпня 2025, 20:33
В Україні цього тижня похолодає до +8 градусів
18 серпня 2025, 20:24
Росіяни накрили вогнем Дніпропетровщину: в ОВА показали наслідки
18 серпня 2025, 20:15
На Одещині в ДТП загинуло троє людей
18 серпня 2025, 19:43
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Трамп і порожнеча. Що (не) відбулося на Алясці під час зустрічі двох президентів
Перший плюс для України: переговори на Алясці ще до початку відкрили брехню Росії
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Валерій Чалий
Юрій Касьянов
Всі блоги »