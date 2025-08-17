16:18  16 серпня
17 серпня 2025, 13:45

У Кривому Розі неповнолітні стріляли в тварин

17 серпня 2025, 13:45
Фото з відкритих джерел
16 серпня у Кривому Розі компанія підлітків влаштувала стрілянину. Їхньою ціллю були собаки

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

П'ятеро підлітків стріляли із пневматичного пістолета по птахах і безхатніх тваринах. Це сталось у центі міста. Місцеві жителі закликають правоохоронців знайти та покарати тих, хто загрожує життю беззахисних тварин.

Варто підкреслити, що в Україні є адміністративна відповідальність за жорстоке поводження із тваринами. За це можуть покарати штрафом від 3 400 до 5 100 із конфіскацією тварини, якщо перебування тварини у власника становить загрозу для її життя або здоров’я.

Нагадаємо, раніше на Черкащині чоловік застрелив собаку. Він це зробив, бо подумав, що ця собака вкрала його домашню птицю. Поліція задокументувала факт та вилучила у чоловіка гладкоствольну рушницю.

