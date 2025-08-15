У Дніпрі завершують будівництво підземної школи

фото: Телеканал D1

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Телеканал D1.

Як зазначається, будівництво об’єкту розпочалося у травні 2024 року. Однак, в процесі міськраді довелося змінювати підрядника і замовляти коригування проєкту.

Вартість такої підземної школи становить понад 87 мільйонів гривень.

"Там повноцінно можна проводити заняття, підземна школа виконуватиме роль укриття. В ньому одночасно можна розмістити 500 людей", - йдеться у повідомленні.

Споруда має один підземний поверх, виходи двох сходових клітин на поверхню землі, теплий перехід до будівлі школи та аварійний вихід у вигляді тунелю з вертикальною шахтою для виходу.

Нагадаємо, у Дніпрі затримали чоловіка, який розсилав фейкові повідомлення про "замінування" шкіл. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.