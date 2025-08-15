11:45  15 серпня
На Дніпропетровщині п'яна жінка вдарила чоловіка ножем у спину
11:11  15 серпня
У Луцьку 14-річний підліток впав у колектор
07:30  15 серпня
На лінії вогню: 280 дітей залишаються у зонах обов'язкової евакуації
15 серпня 2025, 16:30

Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи

15 серпня 2025, 16:30
Ілюстративне фото
В багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Тим часом у Дніпрі гучно

Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали два потужних вибухи. У моніторингових каналах повідомляється, що працює російський балістичний комплекс з південно-східного напрямку. Місцевим жителям варто залишатися в безпечних місцях.

Також повідомлялось, що станом на 16:15 в Дніпропетровській області все ще фіксували розвідувальні дрони ворога.

Відомо, що після вибуху в одному з районів міста видно задимлення.

Нагадаємо, 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.

