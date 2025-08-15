Дніпро під атакою балістики: в місті пролунали вибухи
В багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Тим часом у Дніпрі гучно
Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.
У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали два потужних вибухи. У моніторингових каналах повідомляється, що працює російський балістичний комплекс з південно-східного напрямку. Місцевим жителям варто залишатися в безпечних місцях.
Також повідомлялось, що станом на 16:15 в Дніпропетровській області все ще фіксували розвідувальні дрони ворога.
Відомо, що після вибуху в одному з районів міста видно задимлення.
Нагадаємо, 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.
