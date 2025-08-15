Ілюстративне фото

В багатьох областях України оголошена повітряна тривога. Тим часом у Дніпрі гучно

Про це повідомляють моніторингові канали, передає RegioNews.

У Дніпрі під час повітряної тривоги пролунали два потужних вибухи. У моніторингових каналах повідомляється, що працює російський балістичний комплекс з південно-східного напрямку. Місцевим жителям варто залишатися в безпечних місцях.

Також повідомлялось, що станом на 16:15 в Дніпропетровській області все ще фіксували розвідувальні дрони ворога.

Відомо, що після вибуху в одному з районів міста видно задимлення.

Нагадаємо, 13 серпня російські військові завдали ракетного удару по одному з сіл Середино-Будської громади на Сумщині. Пошкоджені будинки, отримали поранення чоловік та дитина.