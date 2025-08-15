30-річний мешканець Дніпропетровщини вбив чоловіка та заволодів його авто й мобільним телефоном
Він підозрюється у вбивстві знайомого та крадіжці його автомобіля під час конфлікту
Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.
У Павлограді правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомого та незаконному заволодінні його автомобілем. Інцидент стався під час конфлікту між ними, пов’язаного зі спільним розпиванням алкоголю.
13 серпня мешканка міста виявила тіло свого 63-річного брата у його будинку та одразу повідомила про це поліцію. Слідчі встановили, що чоловік загинув від ножових поранень, а з двору зник його автомобіль.
В результаті оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 30-річний місцевий житель. Під час конфлікту він завдав потерпілому поранень, після чого викрав його автомобіль та мобільний телефон і втік з місця події.
Наразі підозрюваному повідомлено про підозру за статтями 115 ч.2 п.6 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі продовжують розслідування обставин інциденту.
