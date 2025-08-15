11:45  15 серпня
15 серпня 2025, 13:28

30-річний мешканець Дніпропетровщини вбив чоловіка та заволодів його авто й мобільним телефоном

15 серпня 2025, 13:28
Фото: Національна поліція України
Він підозрюється у вбивстві знайомого та крадіжці його автомобіля під час конфлікту

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

У Павлограді правоохоронці затримали 30-річного чоловіка, підозрюваного у вбивстві знайомого та незаконному заволодінні його автомобілем. Інцидент стався під час конфлікту між ними, пов’язаного зі спільним розпиванням алкоголю.

Слідчі продовжують з’ясовувати обставини інциденту

13 серпня мешканка міста виявила тіло свого 63-річного брата у його будинку та одразу повідомила про це поліцію. Слідчі встановили, що чоловік загинув від ножових поранень, а з двору зник його автомобіль.

В результаті оперативних заходів правоохоронці з’ясували, що до злочину причетний 30-річний місцевий житель. Під час конфлікту він завдав потерпілому поранень, після чого викрав його автомобіль та мобільний телефон і втік з місця події.

Наразі підозрюваному повідомлено про підозру за статтями 115 ч.2 п.6 (умисне вбивство з корисливих мотивів) та 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Слідчі продовжують розслідування обставин інциденту.

Нагадаємо, на Дніпропетровщині сталося вбивство 57-річного чоловіка, якого зарізали заради його мікроавтобуса. Під час зустрічі він задушив власника авто, а тіло сховав у лісосмузі у фортифікаційній споруді.

