15 серпня 2025, 12:32

На Дніпропетровщині директор ТОВ підозрюється у заволодінні 250 тис. грн під час ремонту школи

15 серпня 2025, 12:32
Фото: Дніпропетровська обласна прокуратура
Директор ТОВ на Дніпропетровщині підозрюється у привласненні 250 тис. грн, виділених на реконструкцію системи опалення у ліцеї

Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Прокуратура повідомила про підозру директору товариства, який у листопаді 2022 року організував схему привласнення бюджетних коштів, виділених Юр’ївською селищною радою Павлоградського району на реконструкцію системи опалення у місцевому ліцеї.

За даними слідства, керівник товариства підписав та скріпив печаткою акти виконаних робіт, хоча достовірно знав, що обсяг і вартість будівельних робіт завищені і не відповідають проєктній документації. Через це селищна рада перерахувала на рахунок підприємства 250 тис. грн бюджетних коштів без обґрунтованих підстав.

Директорові повідомлено про підозру за фактами заволодіння бюджетними коштами та службового підроблення за ч. 4 ст. 191 і ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, Уряд планує надати українським військовим можливість безпосередньо повідомляти НАЗК про підозри у корупційних правопорушеннях. Це рішення може суттєво змінити механізм контролю за витратами та діяльністю оборонних структур.

