Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали мужчину, поджегшего авто. Это произошло на паркинге одного из ЖК

Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, поджегшего Mercedes-Benz в паркинге элитного жилого комплекса в Печерском районе столицы. Как выяснилось, он приехал туда заранее с подготовленной канистрой бензина.

Впоследствии мужчина облил бензином машину 40-летней женщины, поджег и скрылся. Правоохранителям удалось задержать его в тот же день. Сейчас полиция выясняет его мотыги. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Киеве мужчина поджег автомобиль у станции метро "Олимпийская". Правоохранители его задержали.