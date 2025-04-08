В элитном ЖК Киева горело авто: полиция нашла виновника
Правоохранители задержали мужчину, поджегшего авто. Это произошло на паркинге одного из ЖК
Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.
Правоохранители задержали 29-летнего мужчину, поджегшего Mercedes-Benz в паркинге элитного жилого комплекса в Печерском районе столицы. Как выяснилось, он приехал туда заранее с подготовленной канистрой бензина.
Впоследствии мужчина облил бензином машину 40-летней женщины, поджег и скрылся. Правоохранителям удалось задержать его в тот же день. Сейчас полиция выясняет его мотыги. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.
Напомним, ранее в Киеве мужчина поджег автомобиль у станции метро "Олимпийская". Правоохранители его задержали.
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