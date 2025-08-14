21:26  14 серпня
Ілюстративне фото
14 серпня в Дніпрі стався інцидент. У центрі міста загорівся автомобіль на ходу

Про це повідомляє "Відомо", передає RegioNews.

Це сталось на Січеславській Набережній біля цирку. Відомо, що вогонь пошкодив тент ГАЗелі, колеса, а також кабіну. Що стало причиною інциденту невідомо.

Зазначається, що останнім часом такі випадки стаються все частіше. Варто нагадати, що автомобіль, зокрема, може загорітися через коротке замикання, перегрів двигуна, пошкоджені шланги та проводка, витік масла або рідини або ж необережне поводження з вогнем.

Нагадаємо, раніше на паркінгу ЖК у Києві загорілось авто. Виявилось, що підпалив машину 29-річний чоловік. Виявилось, що він облив автомобіль бензином та підпалив.

