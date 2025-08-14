фото: Днепропетровская областная прокуратура

В Кривом Роге задержали мужчину и женщину, пытавшихся незаконно переправить военнообязанного через государственную границу в пункте пропуска "Рава-Русская"

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, они предложили мужчине за 12 тысяч долларов оформление "командировки" от подставной фирмы и влияние на работников пограничной службы.

Подозреваемые были задержаны во время получения денег

Подозреваемые были задержаны при получении денег в порядке ст. 208 УПК РФ. Им уже сообщено о подозрении по фактам незавершенного покушения на организацию незаконной переправки лиц и получение неправомерной выгоды. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Они пытались оформить "командировку" от подставной фирмы

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.

Ранее сообщалось, правоохранители начали масштабную спецоперацию по блокированию незаконного выезда призывников. В ее пределах по всей стране провели более 150 обысков по делам, связанным с организованными группами, предлагавшими мужчинам призывного возраста выезд за границу за $25 000.