14:29  14 августа
Во Львове нашли мертвыми двух 14-летних парней
12:32  14 августа
В Карпатах на Говерле травмировалась туристка: помогли спасатели
07:35  14 августа
На Ровенщине брат убил брата во время ссоры — дело передали в суд
14 августа 2025, 14:40

Пара из Кривого Рога пыталась переправить военнообязанного за 12 тыс. долл через границу

14 августа 2025, 14:40
фото: Днепропетровская областная прокуратура
В Кривом Роге задержали мужчину и женщину, пытавшихся незаконно переправить военнообязанного через государственную границу в пункте пропуска "Рава-Русская"

Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура, передает RegioNews.

Согласно данным следствия, они предложили мужчине за 12 тысяч долларов оформление "командировки" от подставной фирмы и влияние на работников пограничной службы.

Подозреваемые были задержаны во время получения денег

Подозреваемые были задержаны при получении денег в порядке ст. 208 УПК РФ. Им уже сообщено о подозрении по фактам незавершенного покушения на организацию незаконной переправки лиц и получение неправомерной выгоды. Действия квалифицированы по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332 и ч. 2 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины.

Они пытались оформить "командировку" от подставной фирмы

Следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные лица.

Ранее сообщалось, правоохранители начали масштабную спецоперацию по блокированию незаконного выезда призывников. В ее пределах по всей стране провели более 150 обысков по делам, связанным с организованными группами, предлагавшими мужчинам призывного возраста выезд за границу за $25 000.

Кривой Рог переправа граница военнообязанные подозрение преступная группа схема
13 августа 2025
День молодежи на Банковой. Удалось ли властям перетащить на свою сторону студентов
Офис Президента просчитался в своей попытке сыграть на теме молодежи
08 августа 2025
Какие выводы должны сделать НАБУ, САП и БЭБ после победы "картонного майдана"
Антикоррупционные органы и финансовая полиция получили огромный кредит доверия, который обязаны оправдать — и в самое ближайшее время
06 августа 2025
Винницкий бунт против ТЦК: о чем нужно задуматься власти и украинцам
Реагирование только на последствия ошибок – как власти, так и общества – только сильнее загоняет Украину в масштабный кризис
31 июля 2025
Именины Коломойского, российский след, квартира с Зеленским. Кто такой Тимур Миндич, ради которого уничтожали независимость НАБУ и САП
Совладелец "95 квартала" долгое время настолько держался в тени, что его не узнавали журналисты, но в 2025 году он стал одной из самых интересных персон в украинском истеблишменте
